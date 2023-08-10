Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море пʼять кораблів, серед них – носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні – вісім російських кораблів, з них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало пʼять ворожих кораблів, серед них – носій крилатих ракет “Калібр”.