Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Загальний залп становить до чотирьох ракет.

Росія вивела у Чорне море ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море пʼять кораблів, серед них – носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні – вісім російських кораблів, з них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало пʼять ворожих кораблів, серед них – носій крилатих ракет “Калібр”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies