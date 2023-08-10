"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві

LB.ua поговорив з жінкою про останні рази, як вони бачилися і розмовляли з хлопцем, а також про його дитинство і життя у селищі.

"У нас село хоч і велике, але Борьку усі знали. На місцевий базар він ще о шостій ранку приходив і питав, кому що допомогти. І так він міг зайти на автостанцію, в лікарню, запитати: "А як у вас справи?", якусь шуточку сказати. Ми його за це називали "Борька-швидка допомога", бо всюди встигав", - розповідає пані Вікторія, сусідка загиблого, з сім’єю якої він мав дружні стосунки.

Ця історія дуже обурила односельчан хлопця. Як могло статися, що він пройшов перевірку на придатність?

Версій, чому так сталося, озвучували декілька - епілептичний напад або серцевий. За словами керівника Ширяєвської центральної районної лікарні Валерія Беня, у лікарському свідоцтві про смерть вказано причину набряк мозку. Водночас, в офіційному дописі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону вказується, що "слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії".

Нещодавно стало відомо про загибель 29-річного Бориса Глушака, мешканця села Ширяєве на Одещині. За словами односельчан, у хлопця була інвалідність з дитинства. Та попри це йому вручили повістку, військово-лікарська комісія визнала його придатним, і вже наступного дня Бориса відправили у військову частину, де він помер.

"Він з дитинства сильно заїкався, коли говорив"

Борис був одного віку з дітьми пані Вікторії, через це з дитинства часто гостював у них вдома - приходив на обід чи вечерю, допомагав по господарству, а потім і на ринку, де вони торгували. За це жінка пригощала його, купувала якийсь одяг.

"Я завжди старалася пояснювати і своїм дітям, і йому, що якщо ти щось хочеш - краще заробити на це, ніж у когось взяти, не запитуючи", - пригадує жінка.

Фото: з соцмереж

Дім у хлопця, каже, був, сім’я велика - матір і четверо старших братів, але в кожного було своє життя, а Борис був "сам по собі". LB.ua намагався зв’язатися з його рідними, ми писали його невістці, проте на прочитане повідомлення відповіді так і не отримали.

Щодо того, чи було у Бориса лікарське підтвердження діагнозу, пані Вікторія не впевнена. Сумнівається навіть, що його взагалі колись обстежували.

"Але він завжди так сильно заїкався, коли говорив, аж головою підтрушував. Крім того, чула, що у нього бували якісь напади. Пам’ятаю, розповідали, що в кафе він сидів, йому стало погано, упав і "швидку" викликали, відкачували", - пригадує пані Вікторія.

Зазначимо, колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ та профілактики захворюваності Павло Поламарчук, каже, що отримав від родичів покійного Бориса фото паперової медичної документації, де є запис, "що покійний перебував на обліку за діагнозом "затримка психічного розвитку".

Фото: Павло Поламарчук

Фото: Павло Поламарчук

Приступи траплялися в Бориса ще в початковій школі, пригадує пані Оксана, чий син вчився з ним в одному класі. Каже, хлопець бувало падав на підлогу і смикав ногами. Але ніколи від нього нікому шкоди не було ні в школі, ні в селі.

"Він був розумово відсталою дитиною, завжди падав на землю, дригав ногами, кричав. Але ніхто на тому не зауважував. Просто жаліли ту дитину, ділилися з ним", - розповідає жінка.

З грамотністю в Бориса були проблеми, в школі бувало залишали на другий рік, каже пані Вікторія. Хлопець ледь читав по складах, писати теж не вмів нормально, через це вона не розуміє, як він міг щось підписувати щодо мобілізації.

У старшому віці бувало, що хлопець випивав. Але це було останні три-чотири роки, каже пані Оксана.

"Люди самі наливали йому по сто грам за якусь роботу, замість того, щоб їжею пригостити, а він же неадекватний - то брали ролики знімали з ним. Боря сам по собі просто безобідний смішний хлопець був, це виглядало смішно, але що там насправді у тієї дитини в душі було - ніхто не знав", - каже жінка.

Фото: з соцмереж

"Сказав, що його хтось підвозив туди і назад"

Про свій візит до ТЦК Борис повідомив пані Вікторії у неділю, 30 серпня.

"Що саме було перед цим, я не знала, бо ми з сім’єю пару днів були на відпочинку. А коли в неділю побачилися з ним, він був трохи схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі", питаю: "Чому?", каже, щось його там кудись записували", - пригадує жінка.

Зі слів хлопця, каже, зрозуміла, що його і туди, і назад підвозили машиною. Але звідки саме його забирали - не уточнював.

"Я кажу йому: "Ох, нічо собі ти, Боря, покатався". Так і посиділи, поговорили. Я до цього взагалі серйозно не віднеслася. Бо його там усі знали, дехто з працівників живе по-сусідству. Він міг просто до них на роботу зайти привітатися", - розповідає пані Вікторія.

Фото: скріншот з ютуб-каналу Maksim Kanevskij Селище Ширяєве

Через це, каже жінка, не розуміє, чому в офіційних коментарях кажуть, що працівники ТЦК тут ні до чого. Зазначимо, що начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила виданню "Інтент", що рішення про придатність Бориса до служби було за медичною комісією.

"ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони", - заявляла Гуменюк.

Фото: Анна Стешенко начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

Водночас керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень у коментарі ТСН заявив, що має звіт комісії стосовно Бориса.

"В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глушак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію", - йдеться в коментарі.

Пані Вікторія зауважує: "На машині ж його підвозили не лікарі. І в лікарні на медогляді ті, хто бачив, кажуть, що його супроводжував працівник ТЦК. Але тепер уже є версії, що він пішов туди самостійно. Нікуди він не йшов самостійно. Він міг тільки шуткувати, уявляти собі: "Я танкістом буду", те-се. Я у відповідь казала: "Да, да, Боря, танкіст. Пішли сапати город".

В понеділок, 31 серпня, жінка бачила Бориса востаннє. На базар він не прийшов, як зазвичай, зарання. Натомість підійшов аж о десятій. За словами пані Вікторії, був не сам, з працівником місцевого ТЦК.

"Боря забіг до мене, каже: "Тьотя Віка, хочу забрати у вас деякі свої речі". Він у мене кофтинку залишив якось. Я кажу, а куди ж ти зібрався? Каже: "Їду, все, мене везуть". Я розгубилася. Він мені: "Я вже був у лікарні, там кажуть, що я здоровий", - пригадує жінка.

Хлопець попросив у неї номер телефону, пані Вікторія записала його на папірці, бо власного мобільного телефону у Бориса не було.

"Я його давай заспокоювати, що все буде добре, що там, мабуть, ще хтось буде із нашого селища, що я буду на зв’язку. Я навіть не знаю, яке в нього було відчуття, для нього це вперше було, що його кудись везли. Може він взагалі і не поняв, куди і чому", - каже жінка.

Того ж дня Борис зателефонував після восьмої вечора, попросив у когось з хлопців телефон. Сказав, що у нього все добре, йому виділили ліжко, дали ковдру. Де саме знаходиться, не став казати, бо не можна.

Фото: Об'єднане командування "Південь" Ілюстративне фото

"На похороні був скандал, коли прийшли працівники ТЦК"

2 серпня зранку, у середу, пані Вікторії повідомили, що Борис помер.

"Про це мені сказали геть чужі люди. А родичі навіть не передзвонили, не розумію, чому. Хоча до цього спілкувалися", - дивується жінка.

З працівників ТЦК теж ні з ким не говорила. Хоча на похороні вони були.

Фото: ДПСУ

"Там взагалі був скандал. Коли вони прийшли, четверо чи п’ятеро чоловік, то сусідки почали обурюватися, мовляв, кого ви взяли, ви що, не бачили, що з ним?” - розповідає пані Вікторія.

Зазначимо, за даними Павла Поламарчука, придатним до служби Бориса визнала лікарка-психіатр Ширяївської районної лікарні Колонтай Ірина. Вона є і головою місцевої ВЛК.

"Джерела повідомляють, що у листі огляду ВЛК Колонтай розписалася за себе, як психіатр-нарколог, і ще за невропатолога, що перебуває в відпустці. Взагалі, поточним повальним методом "ВЛК за 10 хвилин" покійного Бориса оглядали ще медсестра ЛОР-лікаря і медсестра окуліста, а потім його повезли у Березовський районний ТЦК. Де, кажуть, Бориса змусили підписати заяву, що він добровільно згодний на військову службу попри його стан здоров'я", - пише Поламарчук.

Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода

Односельчани покійного Бориса наголошують, що керівники місцевих ТЦК та ВЛК мали тісну співпрацю.

Нині обставини мобілізації та смерті Бориса перевіряє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Розпочали кримінальне провадження. У ньому вказано, що Борис помер 1 серпня о 22-й годині в одній з військових частин Миколаївщини.

Паралельно Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону з'ясовує, хто і за яких обставин ухвалював рішення щодо мобілізації хлопця в Березівському ТЦК, до району якого належить село Ширяєве.

Також прокуратура перевіряє, чому Борису не надали своєчасно невідкладну медичну допомогу після епілептичного приступу.

Пані Оксана вважає, що цим мають зайнятися слідчі не з Одещини, бо на місці, впевнена жінка, справі допоможуть зайти в глухий кут.