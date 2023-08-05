Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на корупції вчора.

Державне бюро розслідувань затримало начальника Голосіївського військкомату у Києві − учасника масштабної схеми переправлення призовників за кордон.

Про це повідомила пресслужби ДБР і Генпрокуратури.

Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на корупції 3 серпня.

За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювали пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби вартістю $10 тис.

Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від кількох військовозобов’язаних.

Посадовця Сухопутних військ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, тримають під вартою з альтернативою застави у понад 1,8 млн грн.

Нагадаємо, ДБР викрило воєнкома, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав злочинцям ховатися від суду. Затримано екскерівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.