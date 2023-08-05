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Росіяни обстріляли за добу 24 населені пункти на Запоріжжі

Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об’єктів інфраструктури. 

Росіяни обстріляли за добу 24 населені пункти на Запоріжжі
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу зафіксовано 92 обстріли по 24 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Наразі надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об’єктів інфраструктури в результаті ворожих ударів у Запорізькому, Василівському та Пологівському районах", - йдеться у повідомленні.

82 артилерійських обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новояковлівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Червоного, Малинівки, Білогір‘я, Преображенки, Щербаків, Левадного, Єгорівки, Малої Токмачки, Омельника, Степногірська, Кам‘янського, Малих Щербаків, Степового, П‘ятихаток.

"Новояковлівку, Ольгівське, Темирівку, Червоне ворог атакував з РСЗВ, тричі вдарив авіацією по Оріхову, атакував з БПЛА Новоандріївку та Малинівку", - уточнив Малашко. 

Фото: Юрій Малашко

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Нагадаємо, що 2 серпня, ворог здійснив 80 обстрілів Запорізької області. Росіяни били по 21 населеному пункту регіону.

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