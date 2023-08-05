Головне за ніч та ранок. Субота, 5 серпня

Сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.

Про це Lb.ua повідомили джерела у СБУ.

“Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат − один з найбільш потужних нафтових танкерів рф (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) розпочав “отрицательное плавание” біля Кримського мосту”, − зазначили джерела.

Танкер був добре навантажений паливом, тож детонацію було видно на півострові.

Інцидент стався на відстані 51 км від Керченської протоки, коли танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж судна практично не постраждав, пошкоджено машинне відділення.

“Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України. Як-то кажуть, “нех@й шастать””, − додали джерела.

Sig − комерційний танкер, який ходить під прапором Росії. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Танкер не є цивільним судном і перебуває під забороною Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводних дронів на російські кораблі.

За його словами, будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога. “Більш того − такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними”, − цитує Малюка пресслужба СБУ.

Якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають залишити територіальні води України та нашу землю, зазначив очільник спецслужби. “І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні”, − підкреслив Малюк.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 249 110 осіб. За минулу добу ліквідували 620 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі противник тричі вкотре вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області.

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, агресор випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів зʼясовуються. В інших населених пунктах регіону було тихо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!