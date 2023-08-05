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Не спостерігаємо ударних формувань ворога на півдні, - Гуменюк

Росіяни відчувають снарядний голод.

Не спостерігаємо ударних формувань ворога на півдні, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Нових ударних формувань ворога на південному напрямку не спостерігається, росіяни продовжують маневрувати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

“Ми продовжуємо зачищати смугу лівого берега. Ворог залишає за собою обстріли правобережжя. В середньому ми фіксуємо 55 обстрілів за добу. Вони відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватись з тієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо”, - сказала Гуменюк.

Вона поінформувала, що на південному напрямку за минулу добу Сили оборони знищили 47 окупантів, 2 станції радіоелектронної боротьби, 4 крупнокаліберні гармати і багато автобронетанкової техніки. Гуменюк зауважила, що ворог не припиняє повітряну розвідку, безпілотники залітають до Миколаївщини.

Потерпаючи на Запорізькому напрямку, ворог підтягує сили, бо є потреба відновлювати підрозділи, уточнила Гуменюк.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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