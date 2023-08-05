Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоПодії

На Чернігівщині за добу потонуло 4 людини

Серед них 16-річний підліток.

На Чернігівщині за добу потонуло 4 людини
Фото: ДСНС

У водоймах Чернігівської області за минулу добу потонуло 4 людини.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У місті Носівка Ніжинського району у річці Носівочка потонув 16-річний юнак. Рятувальники відшукали на дні водойми тіло загиблого та витягли його на берег. 

На річці Десна неподалік села Слобідка Корюківського району під час купання потонуло двоє дівчат 2006 та 2007 року народження. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Під час проведення пошукових робіт в районі події обстежено ділянку надводної акваторії протяжністю 1,3 км, також 2 км берегової лінії та ділянку дна річки протяжністю 60 м. На жаль зниклих не виявлено”, − зазначили у ДСНС.. 

Пошукові роботи продовжуються. 

Окрім того, в озері у селі Голубичи Чернігівського району виявлено тіло чоловічої статі. 

В усіх ситуаціях обставини та причини трагічних випадків з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, минулого тижня на водоймах країни загинуло 28 людей. Рятувальники просять не забувати про правила безпеки на воді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies