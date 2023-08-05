На Чернігівщині за добу потонуло 4 людини

У водоймах Чернігівської області за минулу добу потонуло 4 людини.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У місті Носівка Ніжинського району у річці Носівочка потонув 16-річний юнак. Рятувальники відшукали на дні водойми тіло загиблого та витягли його на берег.

На річці Десна неподалік села Слобідка Корюківського району під час купання потонуло двоє дівчат 2006 та 2007 року народження.

“Під час проведення пошукових робіт в районі події обстежено ділянку надводної акваторії протяжністю 1,3 км, також 2 км берегової лінії та ділянку дна річки протяжністю 60 м. На жаль зниклих не виявлено”, − зазначили у ДСНС..

Пошукові роботи продовжуються.

Окрім того, в озері у селі Голубичи Чернігівського району виявлено тіло чоловічої статі.

В усіх ситуаціях обставини та причини трагічних випадків з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, минулого тижня на водоймах країни загинуло 28 людей. Рятувальники просять не забувати про правила безпеки на воді.