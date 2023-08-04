Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
ГоловнаСуспільствоПодії

Міністр Клименко анонсував зміни в ДСНС

Очільник МВС також повідомив, що невдовзі оприлюднять результати внутрішніх перевірок.

Міністр Клименко анонсував зміни в ДСНС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться в дописі Клименка у телеграмі.

"Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - написав міністр.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС. За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі похвилинно відновили день аварії.

В авіакатастрофі у Броварах на Київщині, яка трапилася вранці 18 січня, загинуло керівництво МВС, а також цивільні, які опинилися біля місця падіння гелікоптера.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies