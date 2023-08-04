Міністр Клименко анонсував зміни в ДСНС

Очільник МВС також повідомив, що невдовзі оприлюднять результати внутрішніх перевірок.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться в дописі Клименка у телеграмі.

"Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - написав міністр.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС. За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі похвилинно відновили день аварії.

В авіакатастрофі у Броварах на Київщині, яка трапилася вранці 18 січня, загинуло керівництво МВС, а також цивільні, які опинилися біля місця падіння гелікоптера.