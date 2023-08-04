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У північно-східній частині Мелітополя постійно працює мобільний крематорій окупантів

Жителі скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.

У північно-східній частині Мелітополя постійно працює мобільний крематорій окупантів
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська продовжують приховувати свої втрати, активно використовуючи для цього мобільні крематорії.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, один із таких крематоріїв у режимі 24/7 працює у північно-східній частині тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Тіла сюди звозять бортовими вантажівками. Жителі міста скаржаться на постійний трупний сморід, особливо вночі.

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Нагадаємо, минулого місяця міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію.

Аналогічний крематорій загарбники облаштували на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області.

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