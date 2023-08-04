У північно-східній частині Мелітополя постійно працює мобільний крематорій окупантів

Жителі скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.

Російські окупаційні війська продовжують приховувати свої втрати, активно використовуючи для цього мобільні крематорії.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, один із таких крематоріїв у режимі 24/7 працює у північно-східній частині тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Тіла сюди звозять бортовими вантажівками. Жителі міста скаржаться на постійний трупний сморід, особливо вночі.

Нагадаємо, минулого місяця міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію.

Аналогічний крематорій загарбники облаштували на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області.