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У Мелітополі окупанти використовують мобільний крематорій

Інший крематорій працює у бердянському порту.

Окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію в Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив у Телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щоб приховати власні втрати, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту,  інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати. Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої русні", - зазначив Федоров. 

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Нагадаємо, що на захоплених територіях Херсонської області російські загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня було знайдено понад 60 тіл.

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