Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина у Авдіївці ще троє цивільних дістали поранення.

Протягом суботи 1 липня окупанти здійснили 9 атак на мирне населення Донецької області. Армія РФ завдала авіаудари керованими бомбами ФАБ-250, також застосувала РСЗВ "Град", артилерію, танки.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, від ворожого вогню постраждали 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, селище Ямпіль, села Богоявленка, Ласточкине, Рай-Олександрівка.

Фото: Поліція Донеччини

Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів: 10 житлових будинків, з них 5 – багатоквартирні, дві школи, будівля сільської ради, амбулаторія, центр соціальної реабілітації, господарська споруда, газопровід, електромережі.

На Торецьк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250, пошкодили 5 багатоквартирних будинків та інфраструктуру. За попередніми даними, жителі не постраждали. Двох людей поранено внаслідок артилерійських ударів у Ласточкиному та Авдіївці.

Фото: Поліція Донеччини

З "Градів" ворог обстріляв Краматорський район. У селищі Ямпіль поранень зазнала одна людина. У Рай-Олександрівці – без постраждалих, понівечено 5 приватних осель, амбулаторію, сільраду та іншу інфраструктуру, перебито комунікації.

Крім того, отримано інформацію, що раніше, 30 червня, відбувся авіаудар бомбою ФАБ-250 по селу Роздолівка Бахмутського району. Поранень зазнала цивільна особа.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України.