У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв

Ворог нарощує сили і засоби для продовження ракетних атак. У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Сам факт того, що ворог нарощує і сили, і засоби, і напруження говорить про те, що пауза, яку вони тримали, була спрямована на ось цю мобілізацію сил та ресурсів для того, щоб продовжувати ракетний терор", - сказала Гуменюк.

Корабельне угруповання збільшено: до двох підводних, які чергували ще з ночі, додали один надводний ракетоносій. Загальний залп «Калібрів» збільшився до 16.

Нагадаємо, що у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.