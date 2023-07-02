Минулого дня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину, - ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 140 вибухів.

Ппро це повідомила обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

Есманська громада : здійснено мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Миропільська громада : ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.

: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор. Краснопільська громада : зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (11 вибухів).

: зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (11 вибухів). Глухівська громада : був мінометний обстріл ( 8 вибухів).

: був мінометний обстріл ( 8 вибухів). Білопільська громада : 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).

: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів). Великописарівська громада : здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл ( 6 вибухів).

: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл ( 6 вибухів). Шалигинська громада : зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

: зафіксовано 6 вибухів з мінометів. Юнаківська громада : були мінометні обстріли (11 вибухів).

: були мінометні обстріли (11 вибухів). Хотінська громада: росіяни били з мінометів (6 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися. Він зазначив, що майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів росіян – ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Раніше Наєв зазначав, що наразі немає загрози наступу росіян на Сумщину. Однак, окупаційні війська щодня здійснюють обстріли.