Росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії, є руйнування

Пошкоджено три об’єкти, вісім приватних житлових будинків, дві господарські споруди, автомобіль.

Російські війська обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні ворог зі ствольної артилерії обстріляв Нікополь. Пошкоджено три об’єкти, вісім приватних житлових будинків, дві господарські споруди, автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та поранених від рятувальників не надходила.

В інших громадах області впродовж дня було спокійно.

Нагадаємо, 26 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. В результаті загинули дві людини.