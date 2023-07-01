НКРЕКП підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення, не погодивши це питання з урядом, – Шмигаль

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 29 червня підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, не погодивши це питання з урядом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення. Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду”, – йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 19 червня повідомив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Кривий Ріг вже за три тижні може опинитися без води. Неможливо, за його словами, забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів.