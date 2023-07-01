Мінкульт планує припинити доступ УПЦ МП до деяких корпусів Києво-Печерської Лаври

Мова йде про опечатування тих корпусів, де немає монахів.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України припиняє доступ ченців УПЦ МП до деяких приміщень Києво-Печерської Лаври.

Мова йде про опечатування тих корпусів, де немає монахів, уточнила голова спецкомісії Марʼяна Томин, інформує Суспільне.

5 червня спецкомісія склала Акт приймання-передачі державного майна, який монастир отримав для підпису, але не повернув заповіднику. Зазначається, що представники монастиря й надалі використовують частину корпусів Лаври.

"З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень. У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — йдеться у документі, який оприлюднив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

За наказом заповідника "Києво-Печерська Лавра", 4 липня розпочне роботу нова комісія, яка займеться опечатуванням цих корпусів.

Раніше очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що у випадку, якщо Українська православна церква (МП) не звільнить приміщення Києво-Печерської лаври, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба.

5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів – усі в різних станах.

Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.

12 червня Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.