Російські окупанти вдень 1 липня вдарили по житлових кварталах Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, один зі снарядів влучив у будинок. У результаті були поранені двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. Через російську агресію п'ятеро людей (з них одна - дитина) отримали поранення.

За інформацією Офісу Генпрокурора, станом на ранок 1 липня більш ніж 1529 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.