ГоловнаСуспільствоВійна

Росія поранила понад 1035 українських дітей

З початку повномасштабної війни 494 дитини загинули.

Росія поранила понад 1035 українських дітей

Станом на ранок 1 липня більше ніж 1529 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабної війни 494 дитини загинули та понад 1035 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що ці цифри, на жаль, не остаточні. Зокрема, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 472, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71 та Луганській - 67.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Учора, 30 червня, внаслідок ворожого обстрілу смт Антонівка Херсонської області травмований 6-річний хлопчик. 

Також учора через удар військ РФ по Костянтинівці Сумської області постраждав 17-річний хлопець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies