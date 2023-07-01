Росія поранила понад 1035 українських дітей

З початку повномасштабної війни 494 дитини загинули.

Станом на ранок 1 липня більше ніж 1529 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабної війни 494 дитини загинули та понад 1035 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що ці цифри, на жаль, не остаточні. Зокрема, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 472, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71 та Луганській - 67.

Учора, 30 червня, внаслідок ворожого обстрілу смт Антонівка Херсонської області травмований 6-річний хлопчик.

Також учора через удар військ РФ по Костянтинівці Сумської області постраждав 17-річний хлопець.