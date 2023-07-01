Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів, - Ігнат

Ракетні удари по Україні дещо зменшились, що може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються. Зараз на карті повітряні тривоги - це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодня», - зауважив речник.

Він підкреслив, що в останні місяці російські окупанти щодня застосовують керовані авіабомби.

Нагадаємо, що 29 червня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів.