Українські військові знищили ще 530 російських окупантів.

На аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни втратили гелікоптер.

Нагадаємо, напередодні командування Сухопутних військ повідомило, що українські захисники знищили польовий склад окупантів разом з особовим складом.

Таким чином, станом на 1 липня втрати ворожої армії сягнули вже орієнтовно 228870 осіб.

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