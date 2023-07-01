Українські військові знищили ще 530 російських окупантів.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, станом на 1 липня втрати ворожої армії сягнули вже орієнтовно 228870 осіб.
Серед інших втрат окупантів:
- танків ‒ 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
- артилерійських систем – 4162 (+35) од,
- РСЗВ – 632 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 580 (+11).
Нагадаємо, напередодні командування Сухопутних військ повідомило, що українські захисники знищили польовий склад окупантів разом з особовим складом.
На аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни втратили гелікоптер.