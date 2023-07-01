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Українські військові знищили ще 530 російських окупантів

Втрати окупаційної армії сягнули вже орієнтовно 228870 осіб.

Українські військові знищили ще 530 російських окупантів
Фото: скріншот відео

Українські військові знищили ще 530 російських окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином, станом на 1 липня втрати ворожої армії сягнули вже орієнтовно 228870 осіб.

Серед інших втрат окупантів:

  • танків ‒ 4042 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од, 
  • артилерійських систем – 4162 (+35) од, 
  • РСЗВ – 632 (+2) од, 
  • засобів ППО ‒ 389 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 308 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
  • крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 580 (+11).

Фото: Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, напередодні командування Сухопутних військ повідомило, що українські захисники знищили польовий склад окупантів разом з особовим складом.

На аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни втратили гелікоптер.

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