З липня на Кіровоградщині змінено комендантську годину, - Райкович

Через це продовжена робота закладів громадського харчування і масові заходи.

Від сьогодні, 1 липня, на території Кіровоградської області змінено час дії комендантської години.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він додав, що комендантська година діятиме з 00:00 до 4:00.

“Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00”, - зазначив Райкович.

Нагадаємо, у Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22:00. Комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.