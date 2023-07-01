ГоловнаСуспільствоВійна

З липня на Кіровоградщині змінено комендантську годину, - Райкович

Через це продовжена робота закладів громадського харчування і масові заходи. 

З липня на Кіровоградщині змінено комендантську годину, - Райкович
Андрей Райкович
Фото: facebook.com/andriyraikovych

Від сьогодні, 1 липня, на території Кіровоградської області змінено час дії комендантської години.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він додав, що комендантська година діятиме з 00:00 до 4:00.

Підписуйтесь на наш Google News

“Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00”, - зазначив Райкович.

Нагадаємо, у Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22:00. Комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies