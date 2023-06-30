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Померла волонтерка, засновниця "Автомайдану Вінниччини" Таїса Гайда

Жінка перебувала на лікуванні у Польщі.

Померла волонтерка, засновниця "Автомайдану Вінниччини" Таїса Гайда
Фото: Facebook/Таїса Гайда

Померла волонтерка, громадська діячка, засновниця "Автомайдану Вінниччини" Таїса Гайда.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації у фейсбуці.

За інформацією ГО, волонтерка перебувала у Польщі. Тут лікувалася від важких опіків, які нещодавно отримала після нещасного випадку. Спершу жінка проходила лікування у львівському опіковому центрі, згодом Гайду перевезли у польський заклад, який спеціалізується на допомозі пацієнтам із важкими опіками. 

30 червня її серце перестало битися. 

"Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців! Тая любила людей - чесних і відважних, якою була сама!", - йдеться в дописі активістів.

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Нагадаємо, раніше у Харкові помер поранений росіянами під час евакуації цивільних волонтер Євген Санін. А до цього відійшов у засвіти польський волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну.

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