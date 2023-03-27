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У київській клініці помер польський волонтер, поранений на війні

Автобус із волонтерами потрапив під ворожий обстріл 16 березня.

У київській клініці помер польський волонтер, поранений на війні
Фото: Facebook/Inicjatywa Nehemiasz / Nehemiah Initiative

27 березня помер у лікарні польський волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці польської ініціативи допомоги Nehemiasz.

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"Сьогодні ми отримали новину, яку ніколи не хотіли чути: наш друг Марек, волонтер, який доставляє гуманітарну допомогу в Україну, помер у лікарні від отриманих травм... Марек допомагає Україні з осені 2022 року. Він дуже серйозно поставився до цих поїздок і брав участь у їх підготовці, контактах з українською стороною та активній участі в них. Був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку", - розповіли друзі загиблого.

Волонтер пройшов спеціальні навчання, яке організовував для волонтерів американський фонд.

Чоловік потрапив під обстріл 16 березня. Він, його товариш і ще четверо жителів того дня доставляли гуманітарну допомогу трасою Костянтинівка – Часів Яр.

"Незважаючи на швидку евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які боролися за його життя під час кількагодинних операцій, Марек помер сьогодні вранці в клініці Києва", - повідомили в Nehemiasz.

Нагадаємо, днями міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик оприлюднив інформацію про одного загиблого громадянина Польщі на війні в Україні. Також Дворчик писав, що двоє поляків перебувають у важкому стані через отримані поранення.

Також на війні загинув колишній військовий Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він воював в Україні з травня 2022-го.

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