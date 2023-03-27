Сьогодні приблизно о 10:30 російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські терористи обстріляли Слов‘янськ. Є загиблий та постраждалі. Тероризм у відповідь на поразки на полі бою – це єдине, що здатна робити російська нація”, – йдеться у повідомленні.

За оновленими даними Офісу генерального прокурора, загинули двоє людей, поранень зазнали ще 25. Пʼятеро – у важкому стані.

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко спершу повідомляв, що загинула одна людина загинула, 25 дістали поранення. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Окупанти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

Нагадаємо, 12 березня окупанти вчергове обстріляли Слов'янськ. Були пошкоджені колії.