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Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: загинули двоє, 25 дістали поранення (оновлено)

Триває рятувальна операція. 

Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: загинули двоє, 25 дістали поранення (оновлено)
Скріншот відео
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Сьогодні приблизно о 10:30 російські військові обстріляли ракетами С300 Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські терористи обстріляли Слов‘янськ. Є загиблий та постраждалі. Тероризм у відповідь на поразки на полі бою – це єдине, що здатна робити російська нація”, – йдеться у повідомленні.

За оновленими даними Офісу генерального прокурора, загинули двоє людей, поранень зазнали ще 25. Пʼятеро – у важкому стані. 

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів", – йдеться у повідомленні. 

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко спершу повідомляв, що загинула одна людина загинула, 25 дістали поранення. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Окупанти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

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Нагадаємо, 12 березня окупанти вчергове обстріляли Слов'янськ. Були пошкоджені колії. 

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