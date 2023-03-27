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У Британії показали, як українські танкісти вчилися воювати на танках Challenger 2

У фільмі показують, як танкісти вчаться пересуватися по різних типах покриття.

У Британії показали, як українські танкісти вчилися воювати на танках Challenger 2
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео про те, як українські танкісти вчилися працювати з танками Challenger 2, що їх передають Україні.

Про це британське міноборони повідомило у Twitter.

У фільмі тривалістю майже пів години показують, як танкісти вчаться пересуватися по різних типах покриття - асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо. Також вони знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах. 

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Нагадаємо, що повернулися в Україну танкісти, які навчалися у Великій Британії застосуванню і обслуговуванню танків Challenger 2. 

Сили оборони України отримають від Великої Британії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.

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