У фільмі показують, як танкісти вчаться пересуватися по різних типах покриття.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео про те, як українські танкісти вчилися працювати з танками Challenger 2, що їх передають Україні.

Про це британське міноборони повідомило у Twitter.

У фільмі тривалістю майже пів години показують, як танкісти вчаться пересуватися по різних типах покриття - асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо. Також вони знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах.

📹 We went behind the scenes to show you how the British Army spent several weeks training Ukrainian tank crews to operate and fight with the mighty Challenger 2.



👉 Watch the full video on YouTube here: https://t.co/GPwP2JTWZD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mrYiVM0RnI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 27, 2023

Нагадаємо, що повернулися в Україну танкісти, які навчалися у Великій Британії застосуванню і обслуговуванню танків Challenger 2.

Сили оборони України отримають від Великої Британії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.