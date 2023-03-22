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Велика Британія передасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном

Кількість таких снарядів поки невідома.

Велика Британія передасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Сили оборони України отримають від Великобританії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Анабель Голді.

“Окрім надання Україні роти основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран”, – повідомила вона. 

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Голді наголосила, що такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Раніше прем'єр-міністр Британії підтвердив, що танки Challenger 2 будуть доставлені до України вже у березні. Він також заявив, що Британія розширить програми підготовки для українських військових і навчатиме також моряків та пілотів.

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