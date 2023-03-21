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Росія завдала ракетного удару по Одещині, є потерпілі (оновлення)

Російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет із моря.

Росія завдала ракетного удару по Одещині, є потерпілі (оновлення)
Фото: facebook/Минобороны России

Росія ввечері 21 березня завдала ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук, йдеться у телеграм-каналі РВА.

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Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет із моря. Частину з них знищила українська ППО.

"Є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - йдеться в повідомленні.

CNN повідомило, що рашисти цілилися ракетами в аеродром у регіоні.

Оновлення 22.16. За даними ОК " Південь", російська ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

"Було випущено 3 керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. 2 ракети збито силами ППО. 1 ракета влучила у 3-х поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату", - повідомили військові.

Наразі відомо про чотирьох потерпілих, троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одну довелося госпіталізувати.

Оновлення 22.07. За інформацією командування Повітряних Сил ЗСУ, військові оперативного командування "Південь" знищили дві керовані авіаракети близько 19.40. 

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі, росіяни обстріляли Одесу 4 ракетами. Попередньо - X-59. 

"Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря - відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.

Нагадаємо, у вівторок, 21 березня, російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар в Бериславському районі Херсонської області.

Нині РФ також збільшила чисельність свого корабельного угруповання у Чорному морі, кількість носіїв "калібрів" становила два судна.

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