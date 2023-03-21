Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Є два носії "калібрів".

Росія збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За інформацією військових, станом на 16.00 21 березня чисельність ворожих суден становила 12 одиниць.

Також РФ збільшила кількість ракетоносіїв до двох. Загальний залп може становити 16 "калібрів".

"Загроза ракетних ударів лишається високою", - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні, 20 березня, Росія завела ракетоносії до пунктів базування.

Днями російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем.