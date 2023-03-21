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Країни НАТО надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на суму близько $120 млрд

США є найбільшим донором, а Європа та Канада надали більше половини загальної допомоги.

Країни НАТО надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на суму близько $120 млрд
Фото: nato.int

Торік після вторгнення Росії союзники з НАТО надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на суму близько 120 мільярдів доларів.

Про це йдеться у звіті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Згідно з документом, США є найбільшим донором, а Європа та Канада надали більше половини загальної допомоги. "Європейці також вітали майже п'ять мільйонів біженців із України. Європа та Північна Америка продовжують застосовувати безпрецедентні економічні санкції. Це демонструє силу об'єднання Північної Америки та Європи", - йдеться у звіті.

Столтенберг наголосив, що війна почалася не 2022 року, а 2014-го , коли Росія незаконно анексувала Крим і вторглася на схід України. За цей період союзники з НАТО навчили десятки тисяч українських солдатів та підтримали сектор оборони та безпеки України. 

Також очільник блоку додав у звіті, що союзники заздалегідь поділилися точними розвідувальними даними про плани Москви щодо вторгнення і намагалися "до останньої хвилини намагалися залучити Росію до дипломатії, щоб переконати її не вторгатися в Україну, зокрема, на засіданні Ради Росія-НАТО у січні 2022 року", але "Росія втекла від цього діалогу".

Генсек альянсу підкреслив, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО, яке може відбутися вже на початку квітня.

Раніше він повідомляв, що союзники України надали допомогу за час повномасштабної війни на загальну суму близько 150 мільярдів євро.

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