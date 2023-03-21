Лише 7 із 30 союзників НАТО витрачають 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Лише сім із 30 союзників НАТО виконали цільовий показник військових витрат у розмірі 2% від ВВП у 2022 році, повідомляє Reuters з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Це на одну країну менше, ніж у 2021 році до вторгнення Росії в Україну, додав Столтенберг.

За словами очільника Альянсу, початку НАТО очікувало, що ще дві держави виконають поставлене завдання.

"Але оскільки ВВП декількох союзників збільшився більше, ніж очікувалося, то два союзники, які, як ми очікували, будуть на рівні 2%, тепер трохи нижче 2%", - сказав Столтенберг.

Він закликав союзників якнайшвидше збільшити свої військові витрати.

"Немає сумнівів, що нам потрібно робити більше, і нам потрібно робити це швидше. Темпи, які ми маємо, коли йдеться про збільшення витрат на оборону, недостатньо високі", — зауважив Столтенберг і додав, що "у більш небезпечному світі нам потрібно більше інвестувати в оборону".

Як ідеться у річному звіті генерального секретаря НАТО, він очкує, що союзники погодяться на "нове, більш амбітне зобов'язання щодо витрат на оборону". Наразі країни-члени Альянсу все частіше розглядають 2% валового внутрішнього продукту, що витрачають на оборону, як мінімум, а не як стелю.

Так, 2 і більше відсотків витрачають США (3,46%), Греція (3,54%), Литва (2,47%), Польща (2,42%), Велика Британія (2,16%), Естонія (2,12%) і Латвія (2,07%).

Найменші показники в Канади (1,29%), Словенії (1,26%), Бельгії (1,18%) та Іспанії (1,09% ВВП).

Нагадаємо, Великобританія збільшить витрати на оборону в бюджеті наступного тижня, щоб усунути вразливості, виявлені війною в Україні. А в бюджеті Пентагону передбачать додаткове фінансування на озброєння, зокрема винищувачі F-35.