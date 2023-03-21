Швейцарський парламент пропонує виділити 5 млрд євро допомоги Україні

Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії у вівторок пропонує схвалити програму підтримки України. Вартість програми складає щонайменше 5 млрд франків (5,03 млрд євро).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Федеральна рада уряду отримала доручення представити план підтримки України.

Більшість парламентарів вважає, що Україна має потребу у значній фінансовій підтримці. Йдеться, зокрема, про гроші для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та відновлення цивільної інфраструктури.

Втім, деякі з парламентарів зазначили, що уточнення потребують багато питань, пов'язаних із відновленням України та міжнародним співробітництвом у цій сфері. Відповідно, визначати внесок на підтримку зараз недоцільно.

Раныше Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) відхилила клопотання про реекспорт зброї. Воно передбачало надання Україні озброєння швейцарського виробництва.