Головне за день. Понеділок, 20 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,ворожі обстріли, вибухи в Джанкої, відставка трьох міністрів, новий пакет допомоги від США, візит Сі Цзіньпіна до Москви. Яким запам’ятається 390-й день повномасштабної війни.

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.

Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.

Вибухи у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали ввечері 20 березня. Після цього у місті частково пропало світло.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби ворог завдав 13 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 20 березня – в новині.

Російські військові намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. Найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті, де тривають жорсткі бої, заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку", - сказав він.

Дмитрашківський також повідомив, що за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку близько трьох рот особового складу.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби №8339.

За закон проголосували 283 народних депутати, передає кореспондент LB.ua.

Законом удосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу. Зокрема, закон передбачає надання офіцерських звань тим захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід.

Про інші положення закону – в нашій новині.

Верховна Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згодом планується голосування за призначення нових очільників цих міністерств.

Михайло Федоров отримає нову посаду з ширшими повноваженнями — опікуватиметься ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Наступним міністром освіти та науки рекомендували призначити добровольця, директора Малої академії наук Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості пропонують Олександра Камишіна, який був головою правління УЗ.

Павло Рябікян, за даними джерел LB.ua, може стати послом України в Китаї. Саме ж міністерство стратегічної промисловості можуть взагалі ліквідувати.

Докладніше – в новині.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 350 млн доларів. Він включає озброєння та обладнання.

Останній пакет допомоги включає велику кількість різних типів боєприпасів, таких, як ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем. Також Штати нададуть снаряди для гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

Перелік того, що увійде в цей пакет допомоги, - в нашій новині.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час сьогоднішнього візиту до Москви назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки.

Він також стане першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента.

За результатами зустрічі сторони планують підписати декларацію. Російська сторона повідомила, що предметом переговорів будуть китайські пропозиції про "мир" в Україні.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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