США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн (оновлено)

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 350 млн доларів. Він включає озброєння та обладнання, пише The Guardian.

Останній пакет допомоги включає велику кількість різних типів боєприпасів, таких як ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем, йдеться у заяві Блінкена.

Також Штати нададуть снаряди для гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

"Лише Росія може завершити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо обʼєднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", – цитує Блінкена VoA.

Озброєння й боєприпаси виділять із запасів Пентагону.

Оновлення. На сайті міністерства оборони США опублікували перелік того, що увійде в цей пакет допомоги.

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)

артилерійські снаряди калібру 155 мм

боєприпаси калібру 25 мм

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs)

81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети

комплекси протитанкової зброї АТ-4

гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод

обладнання для розмінування

важкі паливні танкери

Тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри

Річкові патрульні катери

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що 3 березня США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн. До пакету включили боєприпаси для HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для Bradleys. Крім цього США нададуть броньовані мостоукладачі, підривне спорядження, а також фінанси на підтримку, навчання та обслуговування.

Снаряди є однією з найгостріших потреб українців, і сьогодні Євросоюз погодив спільну закупівлю та передачу Україні 1 млн боєприпасів до 155-мм артилерії.