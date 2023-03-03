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США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн

До нього увійшли боєприпаси для HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для Bradleys.

США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн
Фото: ОПУ

США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

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До пакету включили боєприпаси для HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для Bradleys. Крім цього США нададуть броньовані мостоукладачі, підривне спорядження, а також фінанси на підтримку, навчання та обслуговування.

Як ідеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, це вже 33-тє вилучення американської зброї та обладнання.

"Сполучені Штати також продовжують гуртувати світ на підтримку України. Ми бачили неймовірну відданість з боку наших союзників та партнерів. Ми вітаємо понад 50 країн, які об'єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України.

Також Сполучені Штати додали 37 організацій до свого чорного списку торгівлі, зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил Китаю.

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