В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаСвіт

У США за передачу авіаційних технологій до РФ затримали двох осіб

Громадяни США були заарештовані в Канзас-Сіті.

У США за передачу авіаційних технологій до РФ затримали двох осіб
Фото: rus.lsm.lv

У США продовжують викривати працюючих на Росію шпигунів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод розповів про те, що двох громадян США викрили на відправці американських авіаційних технологій до Росії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він додав, що громадяни США були заарештовані в Канзас-Сіті.

Нагадаємо, шведський суд визнав колишнього співробітника служби безпеки і збройних сил і його молодшого брата винними в шпигунстві на користь зовнішньої військової розвідки Росії протягом останнього десятиліття.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також