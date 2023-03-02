У США за передачу авіаційних технологій до РФ затримали двох осіб

Громадяни США були заарештовані в Канзас-Сіті.

У США продовжують викривати працюючих на Росію шпигунів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод розповів про те, що двох громадян США викрили на відправці американських авіаційних технологій до Росії.

Він додав, що громадяни США були заарештовані в Канзас-Сіті.

Нагадаємо, шведський суд визнав колишнього співробітника служби безпеки і збройних сил і його молодшого брата винними в шпигунстві на користь зовнішньої військової розвідки Росії протягом останнього десятиліття.