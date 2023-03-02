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В Україні судитимуть 41 депутата російської Думи, які голосували за визнання “Л/ДНР”

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Україні судитимуть 41 депутата російської Думи, які голосували за визнання “Л/ДНР”
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата Думи РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента росії з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через тиждень проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями “л/днр”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тим самим посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Минулого місяця СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно ще 55 депутатів Думи РФ та наразі здійснює комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному затримали російського диверсанта, який намагався підірвати об’єкт транспортної інфраструктури. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах. 

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