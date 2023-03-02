Більше 50% переселенців, які опинилися в Києві, повʼязують своє життя з цим містом, – опитування

Понад половина опитаних внутрішніх переселенців (ВПО), які опинилися в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії, тією чи іншою мірою пов'язують своє майбутнє життя зі столицею.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Порівняльне дослідження: настрої киян та переселенців".

Як зазначають соціологи, більша частина представників обох опитаних груп не фіксують складнощів у відносинах. Так, 65% опитаних киян відзначили відсутність напруги у відносинах між переселенцями та киянами, і лише близько 20% зазначили, що вона існує. Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% – про її наявність.

28% ВПО, які опинилися в Києві, пов'язують своє майбутнє життя зі столицею, майже стільки ж –27% – "скоріше пов'язують". Близько третини – не планують свого майбутнього життя в столиці. При цьому соціологи відзначають досить позитивне ставлення киян до співвітчизників, які приїхали. 55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, якби частина переселенців залишилися жити в місті, працювати, 35% – нейтрально, і тільки 8% – негативно.

Обидві групи також єдині в оцінці комфортності міста: близько 90% опитаних киян і ВПО вважають Київ комфортним для проживання. Протилежну думку мають 9% киян і 6% переселенців.

Як зазначають соціологи, основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців, що мешкають наразі у Києві, – наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших – можливість знайти роботу (26%) та безпека міста в умовах війни (22%). 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб розпочати нове життя, 5% – що тут є вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% – це було рішення організації, відповідальної за переселення.

17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони мешкали до війни, зруйноване і непридатне для життя. У 24% – частково пошкоджене, 2% – було зруйноване, але вже відновлене, у 35% – без змін. 21% сказали, що не мають інформації про стан свого житла. Про більшу кількість руйнувань зазначили переселенці з Донбасу та старші опитані.

Три чверті і киян, і переселенців працювали до початку війни. Наразі серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% – віддалено, 7% – за скороченим графіком, 7% – на новій роботі. Втратили роботу майже 20% киян.

Серед ВПО тільки 21% працюють у звичайному режимі, 12% – віддалено, 4% – за скороченим графіком, 17% – на новій роботі. Не працюють наразі 45% переселенців, які живуть у Києві. Серед киян, які втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких понад 60%.

Діяльність Київської міської ради позитивно оцінили 50% киян, негативно – 24% (25% не визначилися). Серед переселенців таких 50% і майже 10% відповідно (понад 40% не визначилися).

Комунальними службами столиці задоволені майже 70% місцевих жителів (понад чверть незадоволені). Серед ВПО задоволених понад 80%, незадоволених майже 15%.

Діяльністю соціальних служб задоволені понад половина опитаних киян, незадоволені – 17% (третина не визначилися). Серед переселенців майже 70% задоволені, 17% – незадоволені (15% не визначилися).

Діяльністю громадського транспорту задоволені понад 80% киян, незадоволені – понад 10%. Серед ВПО таких 86 і 8% відповідно.

Діяльністю поліції задоволені понад 60% киян, незадоволені близько 20% (понад 20% не визначилися). Серед переселенців таких 62% і 7% відповідно (30% не визначилися).

Майже 70% опитаних киян підтримують рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам'ятники, близько чверті – не підтримують. Серед переселенців підтримують це рішення майже 65%, проти цього – близько 20%.

Опитування проводилося серед мешканців Києва та переселенців, які приїхали до столиці, від 18 років і старше. Вибірка (800 респондентів – жителі міста Києва, 800 – переселенці) репрезентативна за віком і статтю. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності не більше ніж 3,5%.

Нагадаємо, 28 лютого уряд продовжив низку соцвиплат, зокрема допомогу для переселенців. Виплати здійснюватимуться автоматично протягом всього воєнного стану та ще 1 місяць після його завершення.