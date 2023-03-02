РФ минулої доби інтенсивно обстрілювала Сумську область та вдарила ракетами по Полтавській

Учора ввечері ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області. Постраждалих немає, йдеться у зведенні від обласних адміністрацій.

Два обстріли за добу були в Чернігівській області: з мінометів росіяни стріляли по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Уночі в напрямку Хотінської ТГ Сумського району росіяни здійснили артилерійський обстріл – зафіксовано чотири “приходи”. По с. Стецьківка був артилерійський обстріл, пʼять “приходів”. Пошкоджено лінію електропостачання. Уночі – три “приходи” з міномету по території Білопільської громади. Також – три “приходи” по Середино-Будській громаді. 15 вибухів пролунали на території Новослобідської громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни обстріляли пʼять територіальних громад області: Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигинську, Білопільську. Було зафіксовано 31 “прильот”. Під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО.

Уночі ворог завдав ракетного удару по м. Запоріжжя. Одна ракета С300 влучила в житловий пʼяти поверховий будинок. Зруйновано верхні поверхи, під завалами – люди. Ще одна ракета влучила в двір біля пʼятиповерхового будинку. У будинках вилетіли вікна та двері, пошкоджені авто, які стояли поряд. Інформація щодо жертв уточнюється, на місці події працюють підрозділи ДСНС. У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

У Дніпропетровській учора вдень ворог обстрілював Нікополь та Марганецьку громаду. Без жертв, однак пошкоджено фермерське господарство. Руйнування є у приватних будинках та господарських спорудах. Уночі Нiкопольський район знову пережив два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня, кiлька магазинів та аптека. Росiйськi снаряди зачепили всім багатоповерхівок, пʼять гаражів та три авто. Обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн. Люди не постраждали.

На Слобожанському напрямку протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка Харківської області. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок. На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка. Вчора вранці у с. Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ “Град” пошкоджено адміністративну будівлю відділку поліції. Унаслідок вчорашніх обстріляв м. Чугуїв пошкоджено 5-поверховий житловий будинок у військовому містечку. Поранень зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований. Хлопчик отримав меддопомогу на місці. Також ворог обстріляв з мінометів с. Червона Зоря Золочівської ОТГ Богодухівського району. Без постраждалих.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії у районах Кремінної і Білогорівки. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Черовонопопівки, Невського, Куземівки, Макіївки, Кремінної, Білогорівки та Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

У Донецькій ворог завдавав авіаударів ракетою Х-59 та ракетою невстановленого типу, стріляв з РСЗВ “Ураган”, “Град”, артилерії по населених пунктах. Під обстрілами були житловий сектор, ПрАТ “АКХЗ”, будинок культури в Адвіїці, у Бахмуті – житловий сектор, у Кураховому – житловий сектор, у Часовому Яру – житловий сектор, школа, поліцейська станція, у смт Нью-Йорк – житловий сектор, у с. Зоряне – житловий сектор, у с. Ласточкине – будинок культури, с. Нетайлове – житловий сектор, с. Орлівка – житловий сектор,с. Північне – житловий сектор, с. Тоненьке – житловий сектор. Пошкоджено 13 об’єктів: три житлових будинки, зокрема багатоповерхівка, господарчі споруди, два магазини, два будинки культури, школа, поліцейська станція, приміщення ПрАТ “АКХЗ”, приміщення Часовоярського вогнетривкого комбінату.Одна мирна людина загинула, пʼятеро поранені.

У Херсонській, за інформацією Генштабу, ворог продовжує здійснювати обстріли по районах населених пунктів, серед яких — Зміївка, Козацьке, Веселе, Берислав, Інженерне, Антонівка, Берегове, Велетенське, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу – його травми більш тяжкі. Також російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний малюк. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя. У полі біля смт Архангельське на протитанковій міні стався підрив трактора, внаслідок чого травми отримали двоє місцевих жителів, які були в ньому. Постраждалих доставили до Великоолександрівської лікарні для надання медичної допомоги. З території РФ ворог обстріляв з різного озброєння смт Козацьке та с. Веселе. Пошкоджено вісім об’єктів у приватному секторі. Загалом за добу через агресію ворога постраждали 11 людей. З деокупованих територій області автотранспортом евакуювали 65 осіб, з них шестеро – це діти.

У Миколаївській вдень ворог завдавав ударів із РСЗВ за межами населеного пункту та по узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними станом на ранок, унаслідок удару по Запоріжжю загинули четверо людей. Розбір завалів продовжується, є мешканці, які вважаються зниклими.