Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"

Міністерка закордонних справ ФРН наголосила, що сильні "не мають права нападати на своїх маленьких сусідів".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова закінчувати війну проти України.

Про це вона заявила на зустрічі міністрів закордонних справ G20, пише Zeit.

"Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ", – сказала Бербок, дивлячись на Лаврова.

Вона також наголосила, що триває 13-й місяць "тотальної геноцидної війни, яку Москва не збирається зупиняти". Бербок зазначила, що "сильні не мають права нападати на своїх маленьких сусідів".

Нагадаємо, в грудні минулого року Лавров поставив Україні ультиматум щодо виконання пропозицій Москви. Вони включають здачу території, яку контролює Росія, або “її армія вирішить це питання”.

Раніше раніше Лавров розповсюдив дезінформацію про занепокоєння РФ через “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”.

Зазначимо, що в листопаді минулого року в декларації за підсумками саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. Тоді Лавров звинувачував Захід у спробі "політизувати" традиційну спільну підсумкову заяву згадкою про Україну.