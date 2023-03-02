Тепла погода погіршує пересування по пересічній місцевості поблизу Бахмута, що добре для сил, які обороняються, – МО Британії

Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на решту зими та весни ще сильніше зменшать пересування.

Поки українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, підвищення температури зараз створює багнюку, відому українською мовою як "бездоріжжя", що обмежує пересування по пересіченій місцевості.

Ускладнене пересування по пересічній місцевості зазвичай забезпечує певну перевагу для військ, які обороняються. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Денна температура ґрунту підвищилася і зараз в основному вище нуля. За даними з середини лютого 2023 року, нічні заморозки та денні відлиги ймовірні до наступного тижня.

Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на решту зими та весни ще сильніше зменшать пересування.

"Майже напевно наприкінці березня пересування по пересічній місцевості буде найгіршим після остаточної відлиги. Це додасть додаткових ускладнень наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута", – вважають у британському Міністерстві оборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 March 2023



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Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші захисники на них відбили понад 170 атак противника.