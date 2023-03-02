Росія досі не може вирішити проблеми, пов’язані з втратами особового складу та техніки, – ISW

Це випливає з розслідування New York Times щодо катастрофічних втрат окупантів під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара.

Росія досі не може швидко вирішити проблеми, пов’язані з серйозними втратами особового складу та техніки.

Це випливає з розслідування New York Times щодо катастрофічних втрат окупантів під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

NYT написав з посиланням на українських військових, що російські війська продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки.

Російські війська втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти.

“Українські війська окреслили свою тактику для NYT, заявивши, що вони заманили російські війська в зони ураження перед тим, як знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім знищити їх артилерією, включно з HIMARS, які зазвичай використовуються проти статичних тилових цілей”, – зазначили в ISW.

Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-та бригада морської піхоти, переважно укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який зазнав значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року та знову в лютому 2023 року.

Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював їх як символ неспроможності російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтримує оцінку американського Інституту про те, що повторення російських військових невдач буде перешкоджати здатності російських збройних сил проводити ефективні наступальні операції.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни по 1 березня втрати ворожої армії склали близько 149 890 осіб. 28 лютого Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів, вісім танків і багато іншої ворожої техніки.