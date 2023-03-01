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Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини

Також під час вечірньої повітряної тривоги у області працювала ППО.

Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 1 березня росіяни обстріляли Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигинську та Білопільську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день був зафіксований 31 прильот, також під час вечірньої повітряної тривоги працювала ППО.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 10 прильотів мін. 

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Новослобідську громаду обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії - три прильоти.

По Шалигинській громаді випустили 8 мін, ймовірно з міномету 120 мм. З міномету такого ж калібру обстріляли і Есманьську громаду - зафіксовано 6 вибухів.

Білопільську громаду також обстріляли з міномету - 4 прильоти.

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, також обійшлось без руйнувань.

Нагадаємо, у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку отримали поранення двоє чоловіків.

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