Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся 1 березня з послами "Групи семи" та Євросоюзу.

Про це Резніков повідомив у своєму твітері.

За його словами, з партнерами обговорили ситуацію на фронті, а також зміни в Міністерстві оборони.

"Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби", - додав Резніков.

Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Нагадаємо, нещодавно Кабмін на засіданні призначив главі Міноборони двох заступників: засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу (він став заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) та експослал України в Канаді Андрія Шевченка (заступником із питань європейської інтеграції).

Днями в Україну з робочим візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур.