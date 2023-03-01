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Міністр оборони України зустрівся з послами G7 та ЄС

Резніков представив партнерам своїх нових заступників.

Міністр оборони України зустрівся з послами G7 та ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся 1 березня з послами "Групи семи" та Євросоюзу.

Про це Резніков повідомив у своєму твітері.

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За його словами, з партнерами обговорили ситуацію на фронті, а також зміни в Міністерстві оборони.

"Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби", - додав Резніков.

Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Нагадаємо, нещодавно Кабмін на засіданні призначив главі Міноборони двох заступників: засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу (він став заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) та експослал України в Канаді Андрія Шевченка (заступником із питань європейської інтеграції).

Днями в Україну з робочим візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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