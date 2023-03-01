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З прикордоння на Харківщині евакуювали вихованців дитячого будинку

Вивезти дітей допомогли поліцейські та представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

З прикордоння на Харківщині евакуювали вихованців дитячого будинку
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції допомогли евакуювати вихованців дитячого будинку сімейного типу, котрий був розташований у прикордонному селі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Військові РФ обстрілювали с. Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області. Саме в ньому в дитячому будинку жили діти від 6 до 15 років. 

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Вчора робітники поліції та представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста змогли вивезти дітей з небезпечного місця. 

Вихованці дитячого будинку наразі перебувають у безпечному місці за межами Куп'янського району.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.

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