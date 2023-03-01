З прикордоння на Харківщині евакуювали вихованців дитячого будинку

Співробітники поліції допомогли евакуювати вихованців дитячого будинку сімейного типу, котрий був розташований у прикордонному селі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Військові РФ обстрілювали с. Мілове Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області. Саме в ньому в дитячому будинку жили діти від 6 до 15 років.

Вчора робітники поліції та представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста змогли вивезти дітей з небезпечного місця.

Вихованці дитячого будинку наразі перебувають у безпечному місці за межами Куп'янського району.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.