Також наша держава пропонує збільшити кількість інспекцій і включити до ініціативи порт Миколаєва.

Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Перемовини тривають на всіх рівнях. Українська сторона також пропонує збільшити кількість інспекцій та включити до ініціативи порт Миколаєва.

"Очікується, що рішення буде прийнято ближче до дати пролонгації угоди", - зазначили в Мінагрополітики.

За інформацією відомства, наразі через суттєве сповільнення інспекцій JCC у Босфорі зберігається велика черга суден, що прямують до України в межах зернової угоди.

Нагадаємо, раніше в ООН запевнили, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи.

Нещодавно Мінінфраструктури повідомило, що Росія надалі штучно гальмує інспекцію суден у Босфорі, а показник виходу суден з портів впав до критично низького рівня.