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Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору"

Також наша держава пропонує збільшити кількість інспекцій і включити до ініціативи порт Миколаєва.

Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору"
Фото: Мінінфраструктури у Facebook

Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Перемовини тривають на всіх рівнях. Українська сторона також пропонує збільшити кількість інспекцій та включити до ініціативи порт Миколаєва. 

"Очікується, що рішення буде прийнято ближче до дати пролонгації угоди", - зазначили в Мінагрополітики.

За інформацією відомства, наразі через суттєве сповільнення інспекцій JCC у Босфорі зберігається велика черга суден, що прямують до України в межах зернової угоди. 

Нагадаємо, раніше в ООН запевнили, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи.

Нещодавно Мінінфраструктури повідомило, що Росія надалі штучно гальмує інспекцію суден у Босфорі, а показник виходу суден з портів впав до критично низького рівня.

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