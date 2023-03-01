Укрзалізниця отримала останні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти державного бюджету.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

«Завдяки системній та злагодженій роботі команди нам вдалося суттєво оновити вагонний парк Укрзалізниці, підтримати промисловість і забезпечити роботою десятки тисяч залізничників. Значна частина з цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників. Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності», - сказав віцепрем’єр Олександр Кубраков.

За його словами, в кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, а також пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

Крім цього, в усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Отримані вагони курсуватимуть зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль. Усі вагони виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом.

Фото: Мінінфраструктури

Фото: Мінінфраструктури

Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, що з 1 березня Укрзалізниця додає вагон міжнародного класу RIC до найбільш популярного рейсу №67/68 Київ — Варшава. У напрямку з Варшави до України збільшена кількість вагонів вирушить відповідно 2 березня.