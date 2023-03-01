​В Україну доставили партію тимчасових мостів від Швеції

Від початку повномасштабного вторгнення РФ було зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Наразі відновили проїзд 80 тимчасовими переправами.

Швеція передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України чотири катери, які можна використати як понтонні переправи.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також наша держава отримала 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини.

"Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію. В умовах російської агресії тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - зазначили в міністерстві.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Наразі відновили проїзд 80 тимчасовими переправами.

Крім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

Нагадаємо, напередодні на території Чернігівської області встановили третій міст, раніше переданий Францією.

Днями в Україну доставили нову партію мостів із Чехії.