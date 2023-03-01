У Бахмуті ще лишаються близько 4,5 тис. цивільних

У тому числі 48 дітей.

У Бахмуті Донецької області все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей.

Про це розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, повідомляє CNN.

"Близько 4500 мирних жителів залишаються в Бахмуті. У тому числі 48 дітей, які не можуть бути евакуйовані, тому що вони живуть у недоступних місцях", - сказала вона.

Чиновниця зазначила, що в цих людей вистачає їжі та медикаментів.

"У місті є їжа, вода, ліки. Людей забезпечили всім заздалегідь", - розповіла Ігнатченко.

Водночас вона вважає, що "ситуація надзвичайно небезпечна для цивільних", і заликає людей евакуюватися.

Нагадаємо, що за даними Генштабу на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.