Російська війна повинна бути засуджена, – Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії

За даними джерел журналістів, країни ЄС відмовляться від схвалення комюніке за результатами зустрічі, якщо в ньому не буде засудження війни.

Війна Росії проти України повинна бути засуджена, заявив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель в Індії перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Group of 20. Про це пише Reuters.

"Ця війна повинна бути засуджена", – сказав він журналістам.

Він висловив упевненість, що Індія використає свій дипломатичний потенціал, аби дати зрозуміти Росії, що війну потрібно закінчити.

За даними джерел журналістів, країни ЄС відмовляться від схвалення комюніке за результатами зустрічі, якщо в ньому не буде засудження війни.

Росія досі входить до G20, і її делегати включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим теж братимуть участь у заходах. Лавров уже приїхав до Індії та мав зустріч із індійським колегою. Він також планує зустрітися з міністрами з Китаю, Бангладешу та Південної Африки.

Головні зустрічі заплановані на четвер.

Нагадаємо, агентство Reuters зазначало, що Індія виступає проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Фінансові радники Group of 20 зібралися на зустріч у Індії. Джерела, які були прямо залучені до цієї зустрічі, казали, що макроекономічні наслідки війни мають обговорюватися, але Індія не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20.

Також, за даними Bloomberg, індійські чиновники, які минулого тижня приймали глав фінансів G20, прагнули уникати використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про напад Росії в Україні. Вони вважають, що повномасштабний напад росіян на Україну слід називати "кризою".

Лавров уже брав участь у заходах G20 на Балі в листопаді. Він поїхав звідти достроково, а представляти Росію залишився міністр фінансів. За результатами зустрічей Група засудила агресію Росії проти України.