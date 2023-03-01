Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська війна повинна бути засуджена, – Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії

За даними джерел журналістів, країни ЄС відмовляться від схвалення комюніке за результатами зустрічі, якщо в ньому не буде засудження війни. 

Російська війна повинна бути засуджена, – Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії
Фото: ЕРА/UPG

Війна Росії проти України повинна бути засуджена, заявив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель в Індії перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Group of 20. Про це пише Reuters

"Ця війна повинна бути засуджена", – сказав він журналістам. 

Він висловив упевненість, що Індія використає свій дипломатичний потенціал, аби дати зрозуміти Росії, що війну потрібно закінчити. 

За даними джерел журналістів, країни ЄС відмовляться від схвалення комюніке за результатами зустрічі, якщо в ньому не буде засудження війни. 

Росія досі входить до G20, і її делегати включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим теж братимуть участь у заходах. Лавров уже приїхав до Індії та мав зустріч із індійським колегою. Він також планує зустрітися з міністрами з Китаю, Бангладешу та Південної Африки. 

Головні зустрічі заплановані на четвер. 

Нагадаємо, агентство Reuters зазначало, що Індія виступає проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Фінансові радники Group of 20 зібралися на зустріч у Індії. Джерела, які були прямо залучені до цієї зустрічі, казали, що макроекономічні наслідки війни мають обговорюватися, але Індія не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20. 

Також, за даними Bloomberg, індійські чиновники, які минулого тижня приймали глав фінансів G20, прагнули уникати використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про напад Росії в Україні. Вони вважають, що повномасштабний напад росіян на Україну слід називати "кризою". 

Лавров уже брав участь у заходах G20 на Балі в листопаді. Він поїхав звідти достроково, а представляти Росію залишився міністр фінансів. За результатами зустрічей Група засудила агресію Росії проти України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також