Головне за ніч. Середа, 1 березня

Росія тримає в Чорному морі збільшену кількість корабельного угруповання: 15 кораблів, зокрема – пʼять ракетоносіїв. Вони мають до 35 "Калібірів". Серед носіїв є підводні, з яких запуск ракет виявляти складно, повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Загроза вважається дуже високою. Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі, вони не виводили одразу так багато. Зараз ми спостерігаємо, що є і активність ворожої авіації. Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику ракетних ударів, можливо, це буде не обовʼязково масований, можливо точкові, можливо хвилями. Але така готовність безумовно говорить про високу загрозу, треба бути дуже пильними", – наголосила вона.

Гуменюк підкреслила, що неможливо точно знати день і час ракетної атаки. "Ми розуміємо, що не всі ракетні удари ми можемо в абсолюті відбити, у нас немає закритого неба. Наша протиповітряна оборона працює, а заважати їй не слід, повідомляти про неї не варто", – зазначила вона.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням 2 БпЛА “Шахед-136”. Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни по 1 березня втрати ворожої армії склали близько 149 890 осіб. Вчора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів, вісім танків і багато іншої ворожої техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Повітряні сили повідомили про збиття вночі чотирьох безпілотників.

"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу «Shahed». Усі чотири БпЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Більше інформації – в новині.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав містян сьогодні, в річницю окупації Херсона, зайвий раз не виходити на вулицю, натомість перебувати в укриттях і приміщеннях.

“Особливо важкий день. Річниця окупації Херсона. Ру₴ня біснується, нещадно обстрілюючи Херсон та села. Багато жертв і пошкоджень”, – написав він у Telegram.

За минулу лобу ворог обстріляв Херсонську область 86 разів, зокрема 9 разів – Херсон.Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію підприємства. Пʼятеро людей убиті, семеро – поранені.

Доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися у січні 2023 року майже на 40%.

Доходи від найприбутковішого експорту Москви скоротили цінові обмеження на російські енергоносії та західні санкції, пише Reuters з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Росія від експорту нафти і газу в січні заробила 18,5 млрд доларів, що на 38% менше, ніж 30 млрд доларів, які Москва отримала в січні 2022 року.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що заходи, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви.

“Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще сильніше у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій”, – сказав Біроль.

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